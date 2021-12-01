Стоимость проезда в общественном транспорте повышается в Луганске с 10 января



«29 декабря текущего года приказом Государственного комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР по согласованию с Правительством ЛНР установлены новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа в городском сообщении автомобильным транспортом.

С 10 января 2022 года тариф на перевозку пассажиров на маршрутах общего пользования в городском сообщении автомобильным транспортом составит 20 российских рублей за разовую поездку одного пассажира«, — сказала председатель комитета.





«Единый тариф в размере 20 российских рублей был сформирован комитетом на основании расчетов затрат восьми базовых перевозчиков, работающих на городских маршрутах в различных городах, и с учетом утвержденных Министерством инфраструктуры и транспорта показателей деятельности транспортной работы перевозчиков на 2022 год», — рассказала Духина.



«Единый тариф в размере 20 российских рублей был сформирован комитетом на основании расчетов затрат восьми базовых перевозчиков, работающих на городских маршрутах в различных городах, и с учетом утвержденных Министерством инфраструктуры и транспорта показателей деятельности транспортной работы перевозчиков на 2022 год», — рассказала Духина.



«Тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбус) с 10 января 2022 года не изменяется и остается на действующем уровне (10 руб.). Тариф на перевозку багажа в транспортных средствах, работающих на городских маршрутах, установлен в размерах, равных тарифам на перевозку одного пассажира», — добавила Духина.



«Тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбус) с 10 января 2022 года не изменяется и остается на действующем уровне (10 руб.). Тариф на перевозку багажа в транспортных средствах, работающих на городских маршрутах, установлен в размерах, равных тарифам на перевозку одного пассажира», — добавила Духина.