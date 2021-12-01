В Луганске новые цены на электроэнергию для жителей с 1 января
В Луганске заявили, что новые размеры тарифов на электрическую энергию начнут действовать в республике с 1 января 2022 года.
Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 16 до 49 копеек за один кВт.
Об этом сообщила председатель Госкомитета тарифного и ценового регулирования Лариса Духина.
«Согласно постановлению Правительства ЛНР «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению», с 1 января 2022 года будут действовать новые размеры тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий (жилищно-строительные кооперативы, организации, обслуживающие жилые дома, горэлектротранспорт и наружное освещение). Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 16 до 49 копеек за один кВт», — рассказала Духина.
Она уточнила, что :
при потреблении 150 кВт в месяц увеличение составит 54 рубля,
при потреблении 300 кВт в месяц — 127 рублей.
Экономика - Сегодня, 17:05 1904
Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 16 до 49 копеек за один кВт.
Об этом сообщила председатель Госкомитета тарифного и ценового регулирования Лариса Духина.
«Согласно постановлению Правительства ЛНР «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению», с 1 января 2022 года будут действовать новые размеры тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий (жилищно-строительные кооперативы, организации, обслуживающие жилые дома, горэлектротранспорт и наружное освещение). Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 16 до 49 копеек за один кВт», — рассказала Духина.
Она уточнила, что :
при потреблении 150 кВт в месяц увеличение составит 54 рубля,
при потреблении 300 кВт в месяц — 127 рублей.
Экономика - Сегодня, 17:05 1904
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