Жена Зеленского привела украинцев в ярость одной фразой

"Даже отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. Самое первое правило — самое простое. Сами приготовили — сами купили простые непереработанные продукты. Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит восемь гривен за килограмм", — сказала супруга главы государства в эфире телеканала "1+1".

Фото: © AP Photo / Sergei GritsЖена президента Украины Владимира Зеленского Елена разозлила жителей страны, заявив на кулинарном шоу, что покупает скумбрию по восемь гривен за килограмм (21,68 рубля), передает РИА Новости.Позднее она извинилась за допущенную ошибку и уточнила на своей странице в инстаграме, что указала цену за сто грамм рыбы.Однако пользователей Сети возмутила оторванность жены президента от простых жителей Украины."Очевидно, что наши августейшие "слуги" закупаются в специальных магазинах", — предположил Юрий Гресько."Елена, покажите, где купили за восемь гривен за килограмм?" — обратилась Наталья Карпова к первой леди страны."Рецепт очень прост — берешь доллар по восемь и покупаешь скумбрию по восемь. Гривен. Но только "простую непереробленную" скумбрию. Кто ж вам виноват, если вы берете дорогой доллар и покупаете сложную переробленную скумбрию? Понимать надо!" — сыронизировал Pauluskp."Зеленская, когда последний раз ходила по магазинам, вот тогда и стоила скумбрия по восемь гривен. Неужели это не понятно для всех, кто ее слушал?" — задался вопросом EvgenBolgar."Абсолютно безразлично, знает ли она или нет. Я бы наоборот удивился, если бы долларовая миллионерша знала эти цифры, это нормально. Проблема в том, что они своих избирателей воспринимают, как абсолютное быдло. И вместо того, чтобы честно сказать: "Я человек официально богатый, плачу все налоги, и продуктами занимается мой помощник, я не помню цен", выходят и вешают макароны на уши, потому что плебс тупой", — написал Paul Voropaiev.