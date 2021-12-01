Премьер Украины предложил санкции против строителей Крымского моста

"Это не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний", — сказал он на брифинге.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Совет национальной безопасности и обороны предложения по санкциям против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости.Кроме того, Шмыгаль предложил применить персональные ограничения и другие меры к людям, которые осуществляют в Крыму "неправомерное судопроизводство" против граждан Украины.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть открылась в мае 2018-го. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту началось в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — в июне 2020-го.Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение. Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".