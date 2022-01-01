Завтра в Луганске ожидается штормовой ветер более 80 км в час. Реальное штормовое предупреждение



«Утром и днем 3 января в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с», — предупреждают синоптики.



Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев.

Погода в Луганске - Сегодня, 15:45 1 Усиление ветра до 22 м/с ожидается на Луганщине утром и днем 3 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Утром и днем 3 января в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с», — предупреждают синоптики.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев.Погода в Луганске - Сегодня, 15:45 1

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