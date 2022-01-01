Украинцы с 1 января должны по паспорту зарегистрировать свои SIM-карты



По закону, каждый пользователь мобильной связью должен идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.



Провести идентификацию себя у мобильного оператора абоненты смогут до 1 января 2025 года включительно. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг будут иметь право приостанавливать предоставление связи и интернета таким гражданам, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию по паспорту.



Даже после отключения услуг у пользователя будет два месяца на предоставление своих паспортных данных, и только после этого его отключат от связи навсегда.

Регистрация SIM-карт по паспорту даст возможность мобильным операторам призвана защищать украинских абонентов от мошенников.

Если смартфон используется для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи, чтобы мошенник не смог его украсть.

Чтобы привязать свой мобильный номер к паспорту, абонент может обратиться в сервисный центр мобильного оператора с документами, и там ему помогут.

Ранее сообщалось, что Киевстар, Vodafone и lifecell объявили о повышении тарифов на мобильную связь в 2022 году.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:00 319 Абоненты всех мобильных операторов Украины с 1 января должны обязательно регистрировать свои SIM-карты с привязкой к паспортным данным. Это связано со вступлением в силу изменений к закону об электронных коммуникациях.По закону, каждый пользователь мобильной связью должен идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.Провести идентификацию себя у мобильного оператора абоненты смогут до 1 января 2025 года включительно. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг будут иметь право приостанавливать предоставление связи и интернета таким гражданам, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию по паспорту.Даже после отключения услуг у пользователя будет два месяца на предоставление своих паспортных данных, и только после этого его отключат от связи навсегда.Регистрация SIM-карт по паспорту даст возможность мобильным операторам призвана защищать украинских абонентов от мошенников.Если смартфон используется для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи, чтобы мошенник не смог его украсть.Чтобы привязать свой мобильный номер к паспорту, абонент может обратиться в сервисный центр мобильного оператора с документами, и там ему помогут.Ранее сообщалось, что Киевстар, Vodafone и lifecell объявили о повышении тарифов на мобильную связь в 2022 году.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:00 319

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