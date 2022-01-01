В Украине подорожали загранпаспорта и ID-карты
С 1 января стоимость оформления биометрических документов — загранпаспортов и внутренних в виде ID-карт — выросла для украинцев. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины, передает «Дом».
Причина изменения стоимости — повышение цен на сырье и материалы для бланков.
Теперь ID-карту в пределах 20 рабочих дней можно сделать за 372 грн (до 31 декабря — 363 грн).
Если человек хочет получить такой документ в пределах 10 рабочих дней, то придется заплатить 498 грн (вместо 489 грн).
Стоимость оформления загранпаспорта за 20 рабочих дней составляет 733 грн. Ранее документ стоил 694 грн.
Если требуется срочное оформление, в пределах 7 рабочих дней или до 3 рабочих дней при наличии оснований, то теперь это стоит 1085 грн (вместо 1046 грн).
В Государственной миграционной службе уточнили: украинцы, оплатившие и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря, получат документы по старой цене.
Однако если оплату произвели до 31 декабря, но заявление для оформления документов еще не подавали, то придется платить по новой. Новости Украины - Сегодня, 17:00 74
Причина изменения стоимости — повышение цен на сырье и материалы для бланков.
Теперь ID-карту в пределах 20 рабочих дней можно сделать за 372 грн (до 31 декабря — 363 грн).
Если человек хочет получить такой документ в пределах 10 рабочих дней, то придется заплатить 498 грн (вместо 489 грн).
Стоимость оформления загранпаспорта за 20 рабочих дней составляет 733 грн. Ранее документ стоил 694 грн.
Если требуется срочное оформление, в пределах 7 рабочих дней или до 3 рабочих дней при наличии оснований, то теперь это стоит 1085 грн (вместо 1046 грн).
В Государственной миграционной службе уточнили: украинцы, оплатившие и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря, получат документы по старой цене.
Однако если оплату произвели до 31 декабря, но заявление для оформления документов еще не подавали, то придется платить по новой. Новости Украины - Сегодня, 17:00 74
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