Украинская пресса: У России нет армии, о которой говорил Путин

Россия не нападет на Украину в ближайшее время, поскольку у нее нет для этого армии. Соответствующий вывод сделал украинский военный эксперт Олег Жанов в статье для издания "Главред".Россия не нападет на Украину в ближайшее время несмотря на заявления западных СМИ. К такому выводу пришел украинский военный эксперт полковник Олег Жданов. По его мнению, у России нет соответствующей армии, которая могла бы осуществить нападение. При этом "эксперт" упоминает Путина, который якобы все это время заявлял о российской армии, способной это сделать.В своем заявлении Жданов опирается на последние мировые события и успокаивает украинских граждан тем, что сейчас России не до нападения на Украину. По крайней мере в ближайшее время. Вот летом - вполне возможно. Нагнетание обстановки эксперт объяснил противостоянием России и США и тем, что Вашингтон использует Украину в качестве инструмента для давления на Москву."(...) Это нагнетание в большей мере было политической игрой США с Россией, в которой Украина была лишь инструментом", - заявил эксперт.По его мнению Россия не пойдет в наступление на Украину "завтра", поскольку Москва не формирует ударной группировки войск для этого. С другой стороны и у США нет сил, чтобы остановить Россию. Однако, как подчеркивает украинский эксперт, у России нет ни нового вооружения, а также новой техники, о чем неоднократно заявлял Путин. Все заявления российского президента о закупках новых вооружений являются ложью, Москва сворачивает свои военные программы."Нет у Путина той армии, о которой он рассказывает на пресс-конференциях. России попросту нечем воевать", - подводит итог украинский эксперт.источник