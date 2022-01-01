Вассерман рассказал о новогодних В«посиделкахВ» в Госдуме

«Госдума не проводила новогодний корпоратив, фракции и комитеты сами организовывали свои «посиделки», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.«Перед Новым годом в комитете по просвещению мы немного посидели, поели, обсудили итоги года», – рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, аналогичное обсуждение итогов года за столом прошло также во фракции «Справедливая Россия».«Но это все проводилось на уровне самодеятельности, никаких новогодних корпоративов и общих торжеств на уровне Госдумы не было. Сам Новый год я встретил с коллегами-публицистами в доме одного из них», – сказал парламентарий.Стоит отметить, что парламентарии стали реже дарить друг другу и своим помощникам подарки. По их словам, в этом году они получили лишь открытки и блокноты с партийной символикой, пишет «Газета.Ru».«Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять», – сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).Зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что снижение количества новогодних подарков связано с антикоррупционным законодательством.Рафаэль Фахрутдино