Кто может получать пенсию за родителей?



«Мой отец был инвалидом войны. Я тоже инвалид II группы с 1985 года. Имею ли я право перейти на пенсию отца или получать надбавку к пенсии за отца? В 1996 году я перешел на пенсию по возрасту, но ее размер тогда не изменился. Может, мне снова перейти на пенсию по инвалидности, ведь там добавляют годы со дня наступления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста?

Шандор М.И., г. Чернигов»

Кому дают пенсию по потере кормильца?

Круг лиц, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, описан в статье 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В частности, право на такую пенсию имеют:

— дети умершего кормильца, которые не достигли 18 лет, или старше, если им была установлена инвалидность до достижения 18 лет (в том числе дети, которые были рождены до истечения 10 месяцев с даты смерти кормильца);

— дети, которые продолжают учиться, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, и сироты — до достижения ими 23 лет, независимо от того, учатся они или нет.

То есть право на получение пенсии по потере кормильца за умершего отца после достижения 18-ти или 23 лет имеют только лица, которые признаны инвалидами с детства. Как мы понимаем, в вашем случае инвалидность наступила позже, потому право на пенсию в связи с потерей кормильца за умершего отца у вас нет.



Надбавка к пенсии только для детей

Права на надбавку к пенсии за отца у вас, скорее всего, тоже нет. Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», в частности, предусмотрена надбавка к пенсии для членов семей военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей. В этом случае рассматриваются:

— дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;

— дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

— дети, оба родителя которых умерли или пропали без вести.

Какая пенсия выгоднее?

Выгодно ли вам перейти с пенсии по возрасту обратно на пенсию по инвалидности — лучше поинтересоваться непосредственно в Пенсионном фонде. Действительно, при назначении пенсии по инвалидности в имеющийся страховой стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Это предусмотрено статьей 24 указанного выше Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

При этом нужно понимать, что пенсия по инвалидности II группы назначается в размере 90% пенсии по возрасту. То есть нужно понимать, что в вашем случае выгоднее: получать 100% пенсии по возрасту при наличии фактического стажа или получать 90% пенсии по инвалидности, но с учетом дополнительного стажа. Точных данных о вашем стаже мы не знаем, потому соответствующие просчеты могут сделать только в местном управлении Пенсионного фонда.

Сергей Коробкин, независимый консультант Новости Украины - Сегодня, 17:26 186 При назначении пенсии по инвалидности в имеющийся страховой стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста.«Мой отец был инвалидом войны. Я тоже инвалид II группы с 1985 года. Имею ли я право перейти на пенсию отца или получать надбавку к пенсии за отца? В 1996 году я перешел на пенсию по возрасту, но ее размер тогда не изменился. Может, мне снова перейти на пенсию по инвалидности, ведь там добавляют годы со дня наступления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста?Шандор М.И., г. Чернигов»Кому дают пенсию по потере кормильца?Круг лиц, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, описан в статье 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В частности, право на такую пенсию имеют:— дети умершего кормильца, которые не достигли 18 лет, или старше, если им была установлена инвалидность до достижения 18 лет (в том числе дети, которые были рождены до истечения 10 месяцев с даты смерти кормильца);— дети, которые продолжают учиться, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, и сироты — до достижения ими 23 лет, независимо от того, учатся они или нет.То есть право на получение пенсии по потере кормильца за умершего отца после достижения 18-ти или 23 лет имеют только лица, которые признаны инвалидами с детства. Как мы понимаем, в вашем случае инвалидность наступила позже, потому право на пенсию в связи с потерей кормильца за умершего отца у вас нет.Надбавка к пенсии только для детейПрава на надбавку к пенсии за отца у вас, скорее всего, тоже нет. Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», в частности, предусмотрена надбавка к пенсии для членов семей военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей. В этом случае рассматриваются:— дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;— дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;— дети, оба родителя которых умерли или пропали без вести.Какая пенсия выгоднее?Выгодно ли вам перейти с пенсии по возрасту обратно на пенсию по инвалидности — лучше поинтересоваться непосредственно в Пенсионном фонде. Действительно, при назначении пенсии по инвалидности в имеющийся страховой стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Это предусмотрено статьей 24 указанного выше Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».При этом нужно понимать, что пенсия по инвалидности II группы назначается в размере 90% пенсии по возрасту. То есть нужно понимать, что в вашем случае выгоднее: получать 100% пенсии по возрасту при наличии фактического стажа или получать 90% пенсии по инвалидности, но с учетом дополнительного стажа. Точных данных о вашем стаже мы не знаем, потому соответствующие просчеты могут сделать только в местном управлении Пенсионного фонда.Сергей Коробкин, независимый консультант Новости Украины - Сегодня, 17:26 186

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