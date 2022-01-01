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Владимир Путин заговорил на итальянском языке в В«Вечернем УргантеВ»

root Вчера, 19:4593Новости
Владимир Путин заговорил на итальянском языке в В«Вечернем УргантеВ»

Новогодний выпуск шоу «Вечерний Ургант», вышедший на Первом канале 1 января, оказался полон сюрпризов. В эфире передачи с праздником телезрителей поздравил президент России Владимир Путин, и сделал он это на итальянском языке.
Глава российского государства в конце выпуска выступил на фоне Колизея, поздравив граждан Италии с Новым годом. Речь Путина сопроводили субтитрами.

«И дарю всем выступление моей любимой группы. Прошу!» — провозгласил в заключение президент.

Спустя считанные мгновения на экране появился солист группы Николай Расторгуев с гитарой. Музыкант исполнил хит «Любэ» под названием «От Волги до Енисея» — снова на итальянском языке. Позади Расторгуева можно было наблюдать перемежающиеся друг с другом кадры со старинными картинами и итальянскими достопримечательностями.
Владимир Гусе

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