Владимир Путин заговорил на итальянском языке в В«Вечернем УргантеВ»



«И дарю всем выступление моей любимой группы. Прошу!» — провозгласил в заключение президент.



Новогодний выпуск шоу «Вечерний Ургант», вышедший на Первом канале 1 января, оказался полон сюрпризов. В эфире передачи с праздником телезрителей поздравил президент России Владимир Путин, и сделал он это на итальянском языке.Глава российского государства в конце выпуска выступил на фоне Колизея, поздравив граждан Италии с Новым годом. Речь Путина сопроводили субтитрами.Спустя считанные мгновения на экране появился солист группы Николай Расторгуев с гитарой. Музыкант исполнил хит «Любэ» под названием «От Волги до Енисея» — снова на итальянском языке. Позади Расторгуева можно было наблюдать перемежающиеся друг с другом кадры со старинными картинами и итальянскими достопримечательностями.Владимир Гусе