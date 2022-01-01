Киев стягивает войска к занятой ВСУ школе в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудуют огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».По его словам, у здания школы — машины с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки.Филипоненко напомнил, что использование Киевом здания школы в селе для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии — грубейшее нарушение соглашения о прекращении огня.Накануне Филипоненко заявил, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают занимать социальные объекты Донбасса, в частности, забрали школу в селе Валуйское.Как утверждает Филипоненко, украинские силовики устроили в образовательном учреждении оперативный штаб. Валуйское располагается рядом с линией соприкосновения.