Пол Крейг Робертс: Россия исчерпала все возможности избежать войны

В наступившем году Запад должен определить свое отношение к опасениям России по поводу собственной безопасности. В противном случае, как считает американский аналитик Пол Крейг Робертс, американская мощь будет сломлена, а в худшем – жизнь в западном мире закончится ядерной войной.Как пишет эксперт на своем ресурсе paulcraigroberts.org, официальные лица НАТО проигнорировали опасения Путина по поводу безопасности России. Советник Трампа по национальной безопасности неоконсерватор Джон Болтон поощряет новые провокации, которые, как ясно дал понять Путин, приведут к вооруженному конфликту."Когда российский президент говорит идиотскому Западу о том, что России некуда отступать, он имеет в виду, что РФ исчерпала все возможности избежать войны. В этой ситуации отступить должны США. Путин рассчитывает на то, что Байден проявит ответственность и будет работать во имя мира, признав законную озабоченность России в отношении безопасности своих границ", – пишет эксперт.Однако, опасается Робертс, войну может инициировать не Байден, а американский ВПК в погоне за прибылью от продажи вооружений. Соединенные Штаты могут попытаться дестабилизировать Россию в интересах собственной гегемонии и подорвать таким образом безопасность РФ.Но наступивший год может принести и конец власти Вашингтона – Россия оккупирует Украину в порядке самозащиты, а Китай возьмет Тайвань в качестве демонстрации собственной силы.Также, заключает аналитик, 2022-й может стать годом гибели западного мира в горниле ядерной войны.источник