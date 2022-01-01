Сколько денег получает украинский военный, воюющий на Донбассе, если не пьет
Украинские солдаты-контрактники получают в месяц от 30 тысяч до 35 тысяч гривен. Об этом сообщил командир 58-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Дмитрий Кащенко. Об этом пишет Донпресс.
Так, военный уточнил:
«Если человек не пил, не тратил попусту деньги, служил по контракту, то, скажем, солдат получает в месяц 30-35 тысяч гривен».
По его словам, кроме денежного довольствия, военнослужащих ВСУ бесплатно кормят и обеспечивают необходимым обмундированием, в связи с чем на передовой тратить деньги особо некуда:
Так, военный уточнил:
«Если человек не пил, не тратил попусту деньги, служил по контракту, то, скажем, солдат получает в месяц 30-35 тысяч гривен».
По его словам, кроме денежного довольствия, военнослужащих ВСУ бесплатно кормят и обеспечивают необходимым обмундированием, в связи с чем на передовой тратить деньги особо некуда:
Новости Региона - Сегодня, 15:14 19
«Если экономить, за 9 месяцев 200-250 тысяч можно отложить».
«Если экономить, за 9 месяцев 200-250 тысяч можно отложить».
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