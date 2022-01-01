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Вчера на пересечение КПВВ «Станица Луганская» решилось всего на всего 857 человек

robot Сегодня, 15:1535Новости
Вчера на пересечение КПВВ «Станица Луганская» решилось всего на всего 857 человек
Вчера, в воскресенье 2 января, на пересечение линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» решились 857 человек. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
По данным пресс-службы пассажиропоток из Луганска через этот пункт пропуска был больше:
в сторону Луганска проследовало 358 человек,
на подконтрольную Украине территорию прибыло 499 человек.
Как ранее информировал журналисты, в предновогоднюю неделю пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» уменьшился. Экономика - Сегодня, 15:00 103

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