Правительство Украины ввело госрегулирование цен на хлеб

«Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 года, № 341, дополнить абзацами следующего содержания: «Батон» и «Масло подсолнечное», — указано в постановлении.