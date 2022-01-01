Правительство Украины ввело госрегулирование цен на хлеб
В Кабинете министров Украины внесли батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, удорожание которых должны заранее декларировать реализующие их субъекты хозяйствования, а также запретили устанавливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон свыше 10%.
Соответствующее решение правительства содержится в его постановлении №1432 от 30 декабря 2021 года.
«Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 года, № 341, дополнить абзацами следующего содержания: «Батон» и «Масло подсолнечное», — указано в постановлении.
Так, максимальная розничная наценка на хлеб ржано-пшеничный и батон устанавливается на уровне не более 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.
Действовать данное регулирование будет во время карантина, вызванного пандемией COVID-19.
Согласно действующему в настоящее время постановлению Кабмина №341 от 22 апреля 2020 года, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, имеющие существенную социальную значимость.
К ним относятся:
крупа гречневая,
сахар-песок,
мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее,
молоко пастеризованное жирностью 2,5%,
хлеб ржано-пшеничный,
яйца куриные категории С1,
тушка куриная,
вода минеральная негазированная,
масло сливочное жирностью 72,5%
Субъект хозяйствования обязан уведомлять Госпродпотребслужбу о повышении цены на указанные продукты питания свыше 15% за 30 дней до начала применения новой цены, за 14 дней при повышении на 10-15% и за 3 дня при повышении на 5-10%. Новости Украины - Сегодня, 14:32 147
Соответствующее решение правительства содержится в его постановлении №1432 от 30 декабря 2021 года.
«Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 года, № 341, дополнить абзацами следующего содержания: «Батон» и «Масло подсолнечное», — указано в постановлении.
Так, максимальная розничная наценка на хлеб ржано-пшеничный и батон устанавливается на уровне не более 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.
Действовать данное регулирование будет во время карантина, вызванного пандемией COVID-19.
Согласно действующему в настоящее время постановлению Кабмина №341 от 22 апреля 2020 года, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, имеющие существенную социальную значимость.
К ним относятся:
крупа гречневая,
сахар-песок,
мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее,
молоко пастеризованное жирностью 2,5%,
хлеб ржано-пшеничный,
яйца куриные категории С1,
тушка куриная,
вода минеральная негазированная,
масло сливочное жирностью 72,5%
Субъект хозяйствования обязан уведомлять Госпродпотребслужбу о повышении цены на указанные продукты питания свыше 15% за 30 дней до начала применения новой цены, за 14 дней при повышении на 10-15% и за 3 дня при повышении на 5-10%. Новости Украины - Сегодня, 14:32 147
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