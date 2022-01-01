В«Новое начало в отношениях с МосквойВ»: Шольц намерен встретиться с Путиным в течение месяца

Новый германский канцлер Олаф Шольц рассчитывает на развитие всесторонних отношений с Россией, и для их обсуждения планирует в январе встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Bild.Газета, в частности, пишет о том, что предстоящий диалог Шольца с Путиным может стать «новым началом в отношениях Берлина с Москвой». По мнению экспертов, основными темами беседы двух политиков станут «газовый» и «украинский» вопросы.По всей видимости, «газовая» проблематика встречи коснется запуска и функционирования «Северного потока-2». Важно отметить, что Шольц более позитивно относится к перспективе пуска российского трубопровода, чем его политические конкуренты из партии «Зеленые», считающие СП-2 угрозой для Германии и Европы в целом.Так, по мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок (в прошлом – сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые»), Северный поток-2 не может начать работу, поскольку его пуск нарушит требования европейского законодательства.Кроме того, Бербок пригрозила России «тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае вторжения на территорию Украины. Об этом в середине декабря написала газета Die Welt, при этом ее читатели крайне скептически высказались о способностях Анналены Бербок и Берлина в целом выполнить данные обещания.источник