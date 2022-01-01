Известный луганчанин с мировым именем сделал прогноз на 2022 год





«Дорогие земляки, подходит к завершению 2021 год. Безусловно, на всех нас выпала пора в последние годы не очень благоприятная. Много проблем у каждого, это правда, просто не каждый говорит об этом. Но я глубоко убежден, что у каждого человека сохранилась вера в то, что лучшее будет, все равно, впереди», — сказал он в интервью сайту ЛИЦ.

Артист пожелал в канун Нового года каждому «терпения, мудрости, здоровья и веры в то, что все будет нормально».

«Будет! Так должно быть! У нормальных людей все должно быть нормально!» — уверен Голубович.

Он отметил, что волевому характеру, который выработали жители Донбасса за семь лет войны, могут позавидовать жители всех стран мира.

«Мирного неба вам, ангела хранителя каждой семье, чтобы наши дети не теряли родителей, чтобы родители не теряли детей. С Новым годом, счастья и успехов! А проблемы пусть забирает с собой 21-й год!», — пожелал артист.



Михаил Васильевич Голубович родился 21 ноября 1943 года в Черкасской области Украины. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1967 года служит в Луганском академическом украинском музыкальном драматическом театре. За свою карьеру сыграл более 75 ролей в кино, став актером и режиссером с мировым именем. В 1977 году получил звание народного артиста Украинской ССР.



Художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной. Ведет актерский курс в Луганской академии культуры и искусства имени Михаила Матусовского.

В канун 221-й годовщины Луганска артисту присвоено звание Почетный гражданин города.

Культура - Сегодня, 16:00 308 Наступающий 2022 год для нормальных людей будет нормальным, несмотря на объективные трудности, которые сейчас переживает Луганск. Об этом в новогоднем поздравлении сказал художественного руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной народный артист Украины Михаил Голубович.«Дорогие земляки, подходит к завершению 2021 год. Безусловно, на всех нас выпала пора в последние годы не очень благоприятная. Много проблем у каждого, это правда, просто не каждый говорит об этом. Но я глубоко убежден, что у каждого человека сохранилась вера в то, что лучшее будет, все равно, впереди», — сказал он в интервью сайту ЛИЦ.Артист пожелал в канун Нового года каждому «терпения, мудрости, здоровья и веры в то, что все будет нормально».«Будет! Так должно быть! У нормальных людей все должно быть нормально!» — уверен Голубович.Он отметил, что волевому характеру, который выработали жители Донбасса за семь лет войны, могут позавидовать жители всех стран мира.«Мирного неба вам, ангела хранителя каждой семье, чтобы наши дети не теряли родителей, чтобы родители не теряли детей. С Новым годом, счастья и успехов! А проблемы пусть забирает с собой 21-й год!», — пожелал артист.Михаил Васильевич Голубович родился 21 ноября 1943 года в Черкасской области Украины. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1967 года служит в Луганском академическом украинском музыкальном драматическом театре. За свою карьеру сыграл более 75 ролей в кино, став актером и режиссером с мировым именем. В 1977 году получил звание народного артиста Украинской ССР.Художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной. Ведет актерский курс в Луганской академии культуры и искусства имени Михаила Матусовского.В канун 221-й годовщины Луганска артисту присвоено звание Почетный гражданин города.Культура - Сегодня, 16:00 308

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