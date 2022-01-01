В Луганске срочное штормовое предупреждение: сильный снег
Луганские метеорологи объявили штормовое предупреждение в связи с сильным снегом. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 3 января в Луганске, местами по территории региона снег достигнет критериев сильного», — предупреждают синоптики.
Напомним, сильными считаются осадки, выпадающие в количестве 15-49 мм за 12 часов. Если количество осадков за 12 часов и менее составит 50 мм и более — это критерий очень сильных осадков и относится к стихийным гидрометеорологическим явлениям Погода в Луганске - Сегодня, 16:52 8
«Днем 3 января в Луганске, местами по территории региона снег достигнет критериев сильного», — предупреждают синоптики.
Напомним, сильными считаются осадки, выпадающие в количестве 15-49 мм за 12 часов. Если количество осадков за 12 часов и менее составит 50 мм и более — это критерий очень сильных осадков и относится к стихийным гидрометеорологическим явлениям Погода в Луганске - Сегодня, 16:52 8
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