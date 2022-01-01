Основатель украинского телеканала «1+1» опубликовал список самых важных российских фильмов 2021 года



«Назову несколько важнейших, на мой взгляд, российских фильмов этого года. Художественно ярких, тематически содержательных и релевантных глобальным контекстам. О многих писал раньше. Последовательность не имеет значения», — написал кинематографист.



Основатель и бывший владелец телеканала «1+1» продюсер Александр Роднянский перечислил самые важные российские фильмы 2021 года. Список он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.В перечень вошли картины:«Капитан Волкогонов бежал»,«Нууча»,«На близком расстоянии»,«Блокадный дневник»,«Никто»,«Медея»,«Красный призрак»,«Купе номер шесть».Роднянский также извинился, что включил в список две ленты, над которыми работал он сам. Речь идет о проектах «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова.22 декабря стало известно, что издание Variety опубликовало на своем сайте неранжированный список из 500 самых авторитетных представителей медиаиндустрии. В перечень среди прочих вошел Александр Роднянский. 328 из 500 наиболее авторитетных людей из медиаиндустрии оказались жителями США. 45 представителей — из Великобритании, а 15 — из Франции.Источник: Лента.руКультура - Сегодня, 16:45 56