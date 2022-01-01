Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии, десятки пострадавших

В Витебской области Белоруссии туристический автобус с гражданами России столкнулся с легковым автомобилем.Как рассказали в МВД Беларуси, туристический автобус «Скания» столкнулся с автомобилем «Рено». Автобус опрокинулся, а 31-летний водитель «легковушки» погиб на месте.«На месте происшествия работают медики, сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Пассажирам автобуса оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.По данным Следственного комитета, водитель «Рено» при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с экскурсионным автобусом.Установлено, что в автобусе находились 42 человека, среди которых 40 — граждане Российской Федерации, которые приехали на экскурсию. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей. Общее количество пострадавших оценивается в 41 человек, то есть практически все, кто ехал в автобусе.В Минздраве рассказали, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные легкой степени.На месте происшествия также работают местные следователи, судмедэксперты, сотрудники ГАИ и МЧС, а также бригады «Скорой помощи». Возбуждено уголовное дело.