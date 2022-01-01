Глава МИД Германии заявила об отличной от США позиции по поставкам оружия Украине

Позиция германской стороны по вопросам поставок вооружений на Украину отличается от американской, хотя Берлин оказывал и продолжает оказывать поддержку Киеву. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.По итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном Анналена Бербок сделала официальное заявление. Она коротко отметила, что у ее страны – собственный взгляд на необходимость поставки вооружений на Украину. Как отметила глава МИД ФРГ, в Германии считают, что конфликтную ситуацию на Украине необходимо решать дипломатическим путем.При этом Бербок напомнила, что с 2014 года ФРГ оказала существенную помощь украинской стороне. В частности, Германия обустроила на Украине военный госпиталь, передала Киеву медицинское оборудование и материалы. Также она отметила, что раненые и пострадавшие во время боев в Донбассе украинские военнослужащие проходят лечение в военных клиниках бундесвера.Не обошла вниманием Бербок и вопрос о возможности введения новых антироссийских санкций в том случае, если Россия совершит акт военной агрессии против украинского государства. По словам министра, вторжение на Украину приведет к огромным негативным последствиям в экономике и финансовом секторе.Глава дипломатического ведомства Германии отметила, что единственным путем, которому нет альтернативы, является путь дипломатических переговоров России и Украины. Бербок выразила удовлетворение тем, что Россия, по ее словам, готова к ведению диалога по украинскому вопросу.Напомним, что ранее США выразили готовность оказывать помощь Украине, выражающуюся в поставках вооружений для сдерживания российской агрессии. Но, как видим, такая позиция Белого дома не разделяется его европейскими союзниками, включая и такую важную страну – участницу Североатлантического альянса как Германия.