В Луганске с понедельника резервистов вызывают на военные сборы



«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю: Народной милиции ЛНР организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 10.01.2022 по 15.01.2022», — говорится в указе.



Леонид Пасечник своим указом поручил организовать и провести военные сборы резервистов.В документе сказано, что «руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, призванным на учебные военные сборы».Пасечник поручил при реализации указа обеспечить «соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток».Политика - Сегодня, 16:00 191