Укрзализныця остановит все пассажирские поезда 11 января. Это не шутка



«Приказываю остановить действие лицензии Укрзализныци, выданную согласно приказу Укртрансбезопасности, на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом... до устранения лицензиатом оснований, которые стали причиной приостановления действия лицензии полностью или частично, но не более чем на два месяца со дня вступления в силу решения об остановке действия лицензии полностью», — говорится в сообщении на сайте ведомства.





«Это не злая новогодняя шутка. Это нелепая реальность того, как сегодня работает менеджмент «Укрзализныци». 30 декабря «Укртрасбезопасность» издала соответствующий приказ и фактически уже с 11 января 2022 года «Укрзализныця» должна прекратить перевозку пассажиров и опасных грузов», — написала Гришина в соцсети и добавила, что компания должна будет найти выход из сложившейся ситуации.

Источник: Today.ua

