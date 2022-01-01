Укрзализныця остановит все пассажирские поезда 11 января. Это не шутка
Пассажирские перевозки Укрзализныци оказались под угрозой из-за невыполнения компанией взятых на себя обязательств. В Укртрансбезопасности приняли решение приостановить действие лицензии железнодорожного перевозчика с 11 января 2022 года.
Государственная служба по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) объявила о приостановлении действия лицензии на перевозку пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом, которая была получена акционерным обществом Укрзализныця. Соответствующий приказ под номером 1044 появился на веб-портале Укртрансбезопасности 30 декабря 2021 года.
«Приказываю остановить действие лицензии Укрзализныци, выданную согласно приказу Укртрансбезопасности, на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом... до устранения лицензиатом оснований, которые стали причиной приостановления действия лицензии полностью или частично, но не более чем на два месяца со дня вступления в силу решения об остановке действия лицензии полностью», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Юлия Гришина, которая занимает пост руководителя временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния Укрзализныци, отметила, что с 11 января перевозчик должен будет временно остановить все виды перевозок.
Государственная служба по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) объявила о приостановлении действия лицензии на перевозку пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом, которая была получена акционерным обществом Укрзализныця. Соответствующий приказ под номером 1044 появился на веб-портале Укртрансбезопасности 30 декабря 2021 года.
«Приказываю остановить действие лицензии Укрзализныци, выданную согласно приказу Укртрансбезопасности, на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом... до устранения лицензиатом оснований, которые стали причиной приостановления действия лицензии полностью или частично, но не более чем на два месяца со дня вступления в силу решения об остановке действия лицензии полностью», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Юлия Гришина, которая занимает пост руководителя временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния Укрзализныци, отметила, что с 11 января перевозчик должен будет временно остановить все виды перевозок.
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«Это не злая новогодняя шутка. Это нелепая реальность того, как сегодня работает менеджмент «Укрзализныци». 30 декабря «Укртрасбезопасность» издала соответствующий приказ и фактически уже с 11 января 2022 года «Укрзализныця» должна прекратить перевозку пассажиров и опасных грузов», — написала Гришина в соцсети и добавила, что компания должна будет найти выход из сложившейся ситуации.
Источник: Today.ua
«Это не злая новогодняя шутка. Это нелепая реальность того, как сегодня работает менеджмент «Укрзализныци». 30 декабря «Укртрасбезопасность» издала соответствующий приказ и фактически уже с 11 января 2022 года «Укрзализныця» должна прекратить перевозку пассажиров и опасных грузов», — написала Гришина в соцсети и добавила, что компания должна будет найти выход из сложившейся ситуации.
Источник: Today.ua
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