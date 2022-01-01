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В Луганске началась выплата увеличенных на 20% пенсий

bot Вчера, 18:0074Новости
В Луганске началась выплата увеличенных на 20% пенсий
В Луганске с 1 января 2022 года началась выплата увеличенных на 20% пенсий. Об этом сообщили в Минтруда и соцполитики.

«Министерство труда и социальной политики информирует граждан о начале выплатного периода за январь 2022 года. Напомним, что с января 2022 года размер пенсий увеличен на 20%", — говорится в сообщении.

Выплата пенсий проводится через отделения Государственного банка и госпредприятия «Почта ЛНР» в соответствии с графиком. Выплатной период завершится 25 числа.
«Обращаем внимание, что перерасчет пенсий проводится автоматически», — отметили в Минсоцполитики.
Ранее министр труда Светлана Малахова сообщала:
размер минимальной пенсии с 1 января 2022 года увеличится на 20% и составит 7 885 руб.
средняя пенсия с 1 января 2022 года составляет 12,5 тыс. руб.
Экономика - Сегодня, 16:34 180

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