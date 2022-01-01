С кем Россия воюет в Казахстане?

Введение войск ОДКБ в Казахстан – первая операция такого рода, призванная дать мастер-класс по презентации выгодности состоять в ОДКБ. После Армении остался неопрятный осадок, который требуется смыть и показать, что реально союз работает, и в случае легитимного обращения гарантии безопасности предоставляются на высоком уровне. Россия и Белоруссия не могут позволить себе упустить такую возможность.Однако пока обсуждается лишь военный аспект: как далеко может позволить себе зайти российский экспедиционный корпус в Казахстане при подавлении тамошних беспорядков. Так или иначе, это риск стать участником чужой гражданской войны. Чем это для нас чревато?Весь наш исторический опыт говорит о том, что после таких экспедиций мы получаем убитых своих и злобу тех, кому оказывали «интернациональную помощь». Во всяком случае, спасибо пока никто не сказал и долго в лагере союзников не задержался. От Суворовских походов до афганской войны помощь союзникам всегда оборачивалась против нас, потому нынешняя настороженность многих экспертов понятна.На самом деле военная операция – это верхушка айсберга, а вся подводная его часть – это работа пришедших с армией спецслужб. В Казахстане не армия России будет воевать с местными погромщиками магазинов, а военная контрразведка с британской и американской разведками. При участии турецких и китайских спецслужб, отношения с которыми придётся выравнивать по ходу дела.То есть экспедиционный корпус ОДКБ – это спецоперация, а не высадка десантной дивизии в тылу врага. Первыми, кто встретит нашу армию – это казахские чиновники. Те, что давно прикормлены разными НКО, коих в Казахстане больше 20 000.То есть нам придётся столкнуться с агентурой Запада, которая нам вовсе не рада. Надо всех их просеять, понять, кто есть кто, убедить Токаева разбавить нашими спецами его структуры и после этого зачистить их в пользу самого Токаева. А то ведь его тоже будут убеждать поскорее вернуть нас обратно, и ещё неизвестно, какие у них будут аргументы.Словом, в Казахстане разворачивается битва за влияние на переформатирование правящего класса и его будущую политику. Мы ушли из региона в начале 90-х, наше место заняли очень серьёзные враги, и вытеснить их с насиженных мест будет ой как непросто. А армия должна быть просто патрульной структурой.Но если армия не придёт, то всё останется как есть. И если с армией не придут спецслужбы и не развернут там всё, что должны развернуть, то будет даже хуже. Армию заставят уйти, навяжут потери, и ещё камнями напоследок закидают.Армия в России всегда решает поставленные задачи. Сказали войти – войдут. Если Россия сохранит Казахстан, поле работы для наших спецслужб откроется непаханое. Повторять ошибку Хрущёва с прекращением войны с недобитыми бандеровцами больше нельзя.По сути, происходит отладка механизмов совместной защиты суверенитета стран бывшего СССР от внешнего управления. Говорят: какую идею несёт Россия в СНГ? Вот эту и несёт. Ещё год назад сказать, что мы дойдём до этой стадии, было нельзя. Мир изменился, и это только начало.Александр Халдей