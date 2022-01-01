Мнение: НАТО проводит В«проверку боемВ» в Казахстане и Финляндии

«Декабрьский ультиматум России беспокоит Европу. Он несовместим со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности. Прошлому не место в 2020-х годах. Полное равенство всех государств — фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми», — сказал он, имея в виду требование России о приостановке расширения альянса на восток.

«Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять её, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — подчеркнула она.

Попытка революции в Казахстане, с которым давно уже плотно «работают» страны коллективного Запада, и громкие заявления Финляндии о возможности войти в НАТО — явно звенья одной цепи. Североатлантический альянс накануне переговоров с Россией решил показать свою силу и оказать на нас давление. В рамках «большой игры» нам стараются одновременно создать проблемы на разных направлениях. И надо быть к ним готовыми.Политический Новый год начался без раскачки. Несмотря на праздники, Россия и НАТО приступили к предварительным консультациям по поводу предстоящих 10 и 12 января встреч. В Североатлантическом альянсе перед мероприятиями решили провести «междусобойчик», чтобы выработать более-менее единый подход. Однако в воздухе витал главный вопрос: каков же будет ответ коллективного Запада на предложения России. Он не заставил себя долго ждать — причём на разных направлениях.Едва стих бой курантов, как слово взял Саули Ниинистё — президент не входящей в НАТО, но плотно сотрудничающей с ним Финляндии.Премьер-министр страны «тысячи озёр» Санна Марин была ещё откровеннее.Тем самым альянс устами финского руководства дал понять, что возможности расширения есть. Весь вопрос в том — пойдёт ли Финляндия на такое, учитывая, что пока большинство населения выступает против.Само собой, что вхождение в НАТО Финляндии (и Швеции) создаст для России проблемы военного свойства. У нас с финнами 1300 километров общей границы, а до Петербурга от неё по прямой — всего 187 километров. Но сюрпризом оно вряд ли станет. Финны и шведы уже вошли в военный союз с натовской Норвегией, совместные учения стали прозой жизни. Обработка финского общественного мнения идёт годами, возможностей на что-то повлиять в данном вопросе у России почти нет — разве что нацелить на Хельсинки, Турку и Тампере ракеты.Прошёл день — и «рвануло» в Казахстане. Всего за сутки недовольство ростом цен на бензин в Актау и Жанаозене превратилось в массовые антиправительственные выступления, центрами которых стали Нур-Султан и Алма-Ата. В толпе звучали призывы сменить власть. В бывшей столице Алма-Ате события развивались по наиболее жёсткому сценарию. Для разгона толпы пришлось применить спецсредства, но ничего не успокоилось. Протестующие ворвались в здание горадминистрации и подожгли прокуратуру.Президент Казахстана Ксым-Жомарт Токаев в своём выступлении заявил о том, что власть не падёт, и призвал сохранять спокойствие. Цены на бензин и сжиженный газ вернули на прежний уровень, и пообещали регулировать на государственном уровне. В отставку подало правительство страны, которое признали ответственным за обострение обстановки. Не помогло. Тревожные новости продолжили поступать из Алма-Аты, Актобе (Актюбинска), Караганды — разве что в преимущественно «русском» Петропавловске более-менее спокойно.Стали ли выступления неожиданными? Скорее, стали, но предпосылки к нему уже были. В частности, речь идёт о резкой активизации антироссийских сил за последний год. Достаточно вспомнить о «языковых патрулях», организатор которых Куат Ахметов уехал на Украину. В среде казахских националистов (в том числе и встроившихся в систему власти) копилось недовольство и Токаевым, и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. И не в последнюю очередь — за то, что не порвали с Россией, и не запустили масштабную дерусификацию.Спрашивается, а причём здесь НАТО? Но достаточно посмотреть, кто отвечает за освещение протестов. Как и в случае с Белоруссией, создали телеграм-канал для координации протеста — на сей раз bridgefy. Да и работающий из Польши телеграм-канал НЕХТА, сыгравший решающую роль в прошлогодних событиях в Белоруссии, активно «взялся» за Казахстан. Радио «Свобода» (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом) , канал «Настоящее время» (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом)… Список подобных СМИ можно продолжать.Едва ли не центральной фигурой протестов стал лидер оппозиционного «Демократического выбора Казахстана» Мухтар Аблязов — бывший министр энергетики и олигарх, лидер которого власти обвиняют в целом ряде преступлений. Он обосновался во Франции, и оттуда открыто угрожает повторением украинского Евромайдана. Лидер Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай, ныне призывающий людей выходить на улицу, в начале 2014 года отметился в Киеве… Как говорится, комментарии излишни.Вряд ли на Западе (да и в родственной казахам по языку Турции) могли забыть о стране, имеющей границу с Россией в 7600 километров, да к тому же соседствующей ещё и с Китаем. Стране, где всё ещё почти 20% населения составляют русские, и уже в силу этого имеющей для России особое значение. О стране, где имеются огромные запасы нефти и газа, через которую проходят торговые пути из КНР в Европу, через которую идёт крупнейший в мире трафик афганских наркотиков… Стране, в целом имеющей неплохой по постсоветским меркам уровень жизни.Казахстан давно уже находится в орбите интересов США, ЕС, Великобритании, Германии и Турции. Многие «языковые» активисты проходили там обучение, вернулись на родину и встроились в систему власти. Турецкая «мягкая сила» в большей степени работает с националистически настроенной частью протестующих, англосаксы — с либерально-прозападной. Немцы и Евросоюз уступают в плане подготовки «боевых отрядов», зато плотно работают закулисно, используя наличие в Германии многочисленных выходцев из Казахстана…То, что беспорядки в Казахстане начались непосредственно перед встречей Россия — НАТО, вряд ли можно считать случайностью. Это отличная возможность надавить на нашу страну, сделать её сговорчивее по каким-то другим пунктам вроде расширения альянса в Закавказье или создание баз в Прибалтике… Показать, что Евразийский союз (ЕАЭС), в создание которого РФ вкладывает столько сил, может рухнуть в любой момент. Даже если казахстанский «майдан» не победит, о стабильности в стране можно забыть на годы вперёд.Собственно говоря, это и есть «большая игра». Одновременное давление на Россию со стороны Украины, Белоруссии, Армении, Прибалтики, Балкан, Казахстана и Финляндии — нечто само собой разумеющееся. Нашу страну в основных документах НАТО, США, Британии и других стран открыто объявили противником номер один. А с противником если и разговаривают, то исключительно с позиции силы. По крайней мере, с более слабым. А нас именно таковым и считают.Беспорядки на наших южных границах и громкие заявления с рубежей северо-западных — это жёсткая проверка на прочность. И нам придётся отвечать сразу на нескольких направлениях. К сожалению, в Казахстане в плане «мягкой силы» Россия (увы, как всегда) была не на высоте, а в той же Финляндии ей и вовсе не пахло. Так что приходится искать запоздалый ответ иными, более жёсткими способами. Отступать некуда.Вадим Трухачё