Украинский ход Латвии противоречит позиции ЕС по Минским соглашениям

Рига готовит военную помощь Украине, призывая европейские страны к аналогичному шагу. Какую цель преследует латвийское государство, объясняет ФБА «Экономика сегодня».Латвия призывает союзников в Европе отправить оружие и технику на Украину, если это будет необходимо, передает LSM. Кроме того, как заявил глава минобороны страны Артис Пабрикс, Рига готовится сделать то же самое. Ранее о намерении передать Украине вооружение заявила Эстония.Рига ищет выгоду в военной помощи КиевуК такому решению страна пришла после того, как латвийский министр обороны с послом Украины Александром Мищенко согласовывал содержание гуманитарного груза, включая оружие и технику.Артис Пабрикс подчеркнул, что «Украина имеет право и должна уметь защищаться», потому что эта страна «в значительной степени снимает напряженность с границ Латвии и региона в целом», несмотря на то что «не является членом НАТО». По словам министра, Украина считается союзником не по Североатлантическому альянсу, по тому, что делает.Позиция европейских государств по поводу оказания военной помощи украинскому государству немного различаются, рассказал ФБА «Экономика сегодня» профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.Однако существует основное сходство, которое заключается в том, что во Франции, Германии и других странах не исчезает представление о том, что Украина должна участвовать в реализации Минских соглашений.«Только поставки вооружений европейскими государствами на украинские территории отнюдь не ускоряют выполнение всех пунктов договоренностей. Но страны, решающие оказать военную помощь Киеву, возможно, преследуют какие-то экономические интересы.Не исключено, что Латвия хочет избавиться от устаревших вооружений и получить новые от Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки. Поэтому случай Риги нужно рассматривать конкретно и индивидуально, чтобы понять, в чем заключается ее эгоистический интерес», — предположил политолог.Латвия действует в рамках интересов НАТОКак сообщил в декабре 2021 года начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны балтийской страны Пеэтер Куймет, латвийские власти рассматривают возможность предоставить Украине ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним.Однако передать вооружение можно только с согласия продавца. Иными словами, о транспортировке ракет Javelin Латвия и Эстония должны договориться с Соединенными Штатами Америки, о переправе гаубиц — с Германией и Финляндией.Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом анонсировал готовность стран Балтии оказать Украине различную помощь, включая военно-техническую.«Латвия не является крупным производителем вооружений и не может разбрасываться миллионными подарками. Поэтому стремление Риги — это, скорее всего, желание выразить солидарность Украине, подкрепив собственное неприязненное отношение к Российской Федерации и желание поддержать тех, кто противостоит Москве.Это иррациональное действие, которое не способствует ситуации на украинских территориях, европейской безопасности и улучшению отношений с Россией. Фактически это стремление любым способом навредить Москве, в том числе поставками вооружений», — пояснил Юрий Почта.Украинское государство всегда будет готово к помощи союзников, понимающих, по мнению киевских властей, всю опасность, якобы исходящую от России. Для Киева это становится поводом в очередной раз безответно постучать в двери Североатлантического альянса и напомнить о желании получить членство в Европейском союзе.Александра Мельник