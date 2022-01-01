Козак заявил, что Берлин и Париж не видят альтернативы Минским соглашениям

«Подтвердили свою приверженность Минским соглашениям в безальтернативной основе для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений», — рассказал Козак по итогам переговоров с иностранными советниками глав ФРГ и Франции по нормандскому формату: Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном.

«Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата», — объяснил Козак.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о приверженности Германии и Франции Минским соглашениям, сообщил ТАСС.По словам представителя президента России, стороны договорились продолжить контакты, подключив Киев для ускоренного завершения конфликта на востоке Украины. Страны не обсуждали форматы, параллельные нормандскому.