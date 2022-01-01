Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков увеличилось до 18

Фото: AFP / © Abduaziz MADYAROVЧисло погибших сотрудников силовых структур в Казахстане возросло до 18. Об этом сообщает «Хабар 24» со ссылкой на МВД страны, передает "Лента.ру".По данным ведомства, еще 748 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.В то же время в Нацгвардии заявили, что два гвардейца погибли во время массовых беспорядков на юге Казахстана, передает РИА Новости.Согласно заявлению властей, молодые люди с мужеством выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия своего народа. Отмечается, что двое военнослужащих Национальной гвардии погибли в ходе обеспечения безопасности во время массовых протестов в Кызылорде и Талдыкоргане.Ранее МВД Казахстана назвало число задержанных во время беспорядков в стране. По данным ведомства, более 3 тысяч человек задержаны, 26 вооруженных преступников ликвидированы, еще 18 ранены. На данный момент все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль.