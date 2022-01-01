Украинцы высмеяли обещание Латвии отправить военную помощь
Агентство "РБК-Украина" опубликовало материал, посвященный словам главы минобороны Латвии Артиса Пабрикса о возможности поставок Украине оружия и военной техники, передает РИА Новости.
Как ранее заявил министр на встрече с послом Украины, Латвия отправит оружие и технику Киеву в случае, если это будет необходимо. При этом Пабрикс призвал к аналогичным шагам союзников в Европе.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook.
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Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. По словам главы МИД Сергея Лаврова, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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