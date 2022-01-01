Посол Украины в ФРГ выступил с упреком в адрес Европы

"Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен "майдана", тогда выступали не только против (экс-президента Виктора. – прим. ред.) Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии", - пожаловался Мельник.

© Фото : МЗС УкраїниЕвропа и Германия "слишком быстро забыли" о стремлении Украины к членству в ЕС, об этом в эфире радиостанции WDR заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник, передает РИА Новости.Дипломат призвал Брюссель принимать "более смелые решения" в вопросе предоставления Киеву перспектив членства в Евросоюзе и НАТО.При этом он выразил надежду, что новое немецкое правительство по сравнению со своими предшественниками будет действовать иначе. "Порочный круг должен быть разорван", - заявил посол.Мельник уже не раз выступал с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым — по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Также он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.