В Талдыкоргане вооруженные банды попытались взять штурмом СИЗО

"В полдень в Талдыкоргане вооруженные банды штурмовали СИЗО. Атаку удалось отбить", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.

Фото: © Sputnik / Владислав ВодневВ казахстанском городе Талдыкоргане вооруженные банды штурмовали СИЗО, атаку удалось отбить, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.