Коротко по Казахстану. 07.01.2022

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Командующий группировкой ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков1. Граждан Алма-Аты призывают пока сидеть по домам и соблюдать режим ЧП, покуда не отстреляют оставшихся боевиков. С учетом продолжающейся стрельбы, это в интересах самих же граждан. Власти предупреждают, что в городе орудуют подготовленные снайперы боевиков. Арестовано более 3000 человек, несколько десятков убито. На улицах до сих пор можно встретить не убранные трупы.2. Токаев объявил, что операция в Алма-Ате будет идти до полного истребления всех боевиков. Относительно вопроса - протестующие ли это или нет, тут все просто - группа неустановленных лиц, уже 3-й день ведет организованный стрелковый бой с полицией, гвардией и армией Казахстана, которые несут потери убитыми и ранеными. Соответственно, основная задача - физическое уничтожение противника захватившего часть центра города. Кому из боевиков повезет, те просто попадут в плен с последующим осуждением. Остальных в расход.3. Коц пишет, что в обращении Токаева будет поднят вопрос о соучастии ряда высокопоставленных силовиков связанных с Назарбаевым (который до сих пор молчит) к организации произошедшего, что фактически легитимизирует версию о том, что главным механизмом происходящего были не цены на газ, а борьба групп Токаева и Назарбаева за власть. Ждем официальной трактовки Токаева произошедших событий. Назарбаев продолжает молчать (он еще жив? он болен? он арестован? он изолирован?)4. Группировкой ОДКБ в Казахстане командует генерал-полковник Сердюков. Все российские части отправленные в Казахстан имеют практический боевой опыт. Киргизы сегодня также присоединились, отправят 150 человек под руководством зам.главы МО Киргизии. В операции по переброске контингента ВС РФ и Белоруссии участвовало более 70 военно-транспортных самолетов. Хороший тест для ВТА по переброске существенного контингента на большие расстояния. Уверен, что это пригодится и в дальнейшем.5. Относительно действий группировки. российские военные уже находятся в аэропорту Алма-Аты и контролируют его совместно с местными военными. Также военные Казахстана удерживают телевышку. На дорогах наконец системно начали выставлять блокпосты. В течение 1-2 дней должны развернуть полную сеть. Постепенно, будет идти процесс локализации основных районов выступлений и подавления вооруженного сопротивления силами казахских военных. С вменяемыми протестующими в городах, где не было погромов, скорее всего будут просто договариваться.Борис Рожин