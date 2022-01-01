На КПВВ «Станица Луганская» возобновили бесплатный подвоз граждан
Непогода отступила и общественники продолжают возить на электрокарах людей определенных групп на линии разграничения. Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на Миссию Пролиска.
6 января, электрокары гуманитарной миссии «Пролиска», работающей при поддержке «UNHCR Ukraine — Aгентство ООН у справах біженців в Україні", вернулись на маршрут и осуществляют бесплатные социальные перевозки лиц из числа уязвимых категорий населения.
Напоминаем, электрокары на КПВВ «Станица Луганская» работают ежедневно с 08:00 до 16:00.
Социальные перевозки на электрокаре осуществляются бесплатно гуманитарной миссией «Пролиска» для следующих категорий лиц:
• лица с инвалидностью 1-ой группы (при наличии документов, подтверждающих группу инвалидности или при явных признаках инвалидности);
• немобильные (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица, лица старше 75-ти лет;
• беременные женщины;
• малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого лица (родственника или опекуна).
Новости Региона - Сегодня, 12:32 87
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