Беглый банкир назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

Фото: © AP Photo / Alexander TurnbullСкрывающийся за границей экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. Об этом сообщает Reuters, передает «Лента.ру».По словам беглого казахстанского банкира, протестующие в Алма-Ате каждый день спрашивают у него, как действовать.Аблязов заявил, что готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство» при условии, что протест «достигнет правильного охвата». Он также подчеркнул, что не получал денежных средств от Запада для координации протестов.Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими, в том числе об отставке правительства. К 5 января протесты переросли в массовые беспорядки. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.