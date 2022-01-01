Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Появилась информация о выезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана

Sergey Вчера, 16:4575Новости
Появилась информация о выезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. Об этом сообщило издание Orda.kz со ссылкой на свои источники, передает «Лента.ру».
По его данным, в Казахстане остался только старший брат Назарбаева Болат.
Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.
2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом помимо экономических требований участники акций выдвинули политические, в том числе ухода Назарбаева из политики. 5 января действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил Назарбаева в отставку с поста главы Совбеза, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами.
Токаев подчеркнул, что решение отправить Назарбаева в отставку вызвано стремлением обеспечить безопасность страны «по многочисленным просьбам граждан», чтобы защитить их жизни на фоне беспорядков.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: