На Украине опровергли слухи об аресте активов каналов "Пятый" и "Прямой"

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является не соответствующий действительности медиахолдинг "Свободные медиа", поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался. Подчеркиваем, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не состоялось", - сообщается на сайте.

"Подчеркиваем, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, которое не лишает собственника пользоваться другими правами", - добавили в госбюро.

Фото: © РИА Новости / СтрингерГосударственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте активов телеканалов "Пятый" и "Прямой" по делу о поставках угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, одним из подозреваемых в котором является экс-президент Петр Порошенко, передает РИА Новости.Порошенко ранее продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона об олигархах. В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что Печерский районный суд Киева кроме имущества экс-президента Украины Петра Порошенко арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "5 канал".Там подчеркнули в избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций, что арест наложен "исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый президент Украины, полномочия которого прекращены".Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.