СМИ сообщили о двойном взрыве в доме в Ростове-на-Дону

Фото: © РИА Новости / Алексей СухоруковВ квартире в центре Ростова-на-Дону произошел двойной взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил местный портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.По информации СМИ, мужчина подорвался на самодельной гранате. Во время обыска в его квартире сдетонировало второе взрывное устройство. Пострадал сотрудник ОМОНа. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.Уточняется, что погибший мужчина во время военной службы в Афганистане получил контузию.