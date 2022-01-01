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СМИ сообщили о двойном взрыве в доме в Ростове-на-Дону

Sergey Вчера, 17:3069Новости
СМИ сообщили о двойном взрыве в доме в Ростове-на-Дону
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
В квартире в центре Ростова-на-Дону произошел двойной взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил местный портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.
По информации СМИ, мужчина подорвался на самодельной гранате. Во время обыска в его квартире сдетонировало второе взрывное устройство. Пострадал сотрудник ОМОНа. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Уточняется, что погибший мужчина во время военной службы в Афганистане получил контузию.

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