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В Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 200 миллионов долларов

Sergey Вчера, 19:1566Новости
В Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 200 миллионов долларов
Фото: © AP Photo / Vladimir Tretyakov
К вечеру пятницы сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла порядка 200 миллионов долларов, сообщило издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны "Атамекен", передает РИА Новости.
"На 21:00 (18:00 мск) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы — 789 субъектов и 950 объектов", — говорится в сообщении.

По данным "Атамекен", приблизительная сумма ущерба — около 87,2 миллиарда тенге (около 200 миллионов долларов), из них по Алматы —85,8 миллиарда.

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