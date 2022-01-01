В Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 200 миллионов долларов

"На 21:00 (18:00 мск) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы — 789 субъектов и 950 объектов", — говорится в сообщении.

Фото: © AP Photo / Vladimir TretyakovК вечеру пятницы сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла порядка 200 миллионов долларов, сообщило издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны "Атамекен", передает РИА Новости.По данным "Атамекен", приблизительная сумма ущерба — около 87,2 миллиарда тенге (около 200 миллионов долларов), из них по Алматы —85,8 миллиарда.