В США смоделировали войну с Россией в Прибалтике

Фото: © AP Photo / Ana BrigidaПрименение американских истребителей пятого поколения F-35 должно остановить российские силы в случае вооруженного конфликта с НАТО в Прибалтике, считает обозреватель National Interest, бывший эксперт Пентагона по закупкам Крис Осборн, передает РИА Новости.Автор обратил внимание на то, что в ряде европейских стран уже поступили на вооружение F-35, а в некоторых приняли решение о закупках этих истребителей. Так, первые самолеты получили Дания, Норвегия и Нидерланды, парк F-35 увеличила Польша. США и Британия приступили к совместным миссиям с использованием этих истребителей на авианосцах, а ВВС Финляндии и Швейцарии выбрали для закупок F-35.Осборн заявил, что такое положение дел существенно расширяет возможности США и европейских союзников по "сдерживанию" и "уничтожению" российских сил в Северной Европе. Кроме того, F-35 в Прибалтике, Скандинавии, Польше, Нидерландах и даже Британии должны обеспечить массированный удар по России, добавил аналитик. Также к истребителям сухопутного базирования должны добавиться размещенные на американских авианосцах и десантных кораблях самолеты.В декабре Осборн заявлял о возможности США нанести серьезный удар по России с Черного моря с помощью ракет Tomahawk и размещенных на авианосцах самолетов F-35 в случае "вторжения" на Украину. А в марте прошлого года эксперт заявлял о невозможности США противостоять России из-за нехватки истребителей пятого поколения F-35 и F-22.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.