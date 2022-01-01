Российских миротворцев из сил ОДКБ продолжают перебрасывать в Казахстан

«Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — заявил военный спикер.

На аэродромы «Жетыген» и «Алматы» в Казахстане продолжают прибывать российские военные подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. По его словам, в состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.Одновременно с этим утром 8 января в Ивановской области также началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ для доставки в Казахстан. Процесс погрузки военное ведомство снимало на видео, его показал Telegram-канал SHOT.Как пояснили в Минобороны, военнослужащих и технику грузят на военно-транспортные самолеты Ил-76. Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов. По прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению поставленных задач, добавили в министерстве.Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции протеста охватили всю страну и приобрели политический характер, но затем переросли в беспорядки, стычки с силовиками и мародерство.5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы в стране.7 января, глава республики отдал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.По данным казахских властей, в стране произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов. Задержанных участников беспорядков обещают привлечь к «строжайшей уголовной ответственности».Сегодня, 8 января, в Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция, в городе слышна стрельба. Власти призвали граждан соблюдать крайнюю осторожность, так как разрозненные группы преступников могут продолжать совершать нападения.источник