Генсек НАТО: Существует вероятность военного конфликта в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с главами МИД стран, входящих в альянс, в очередной раз затронул тему Украины. По словам Столтенберг, существует вероятность военного конфликта в Европе из-за Украины.Столтенберг:Военный конфликт может спровоцировать Россия. Она сосредоточила крупную группировку войск на украинских границах. От этих границ отведена лишь часть войск РФ. Значительные силы там остаются.По словам Столтенберга, «вероятность конфликта в Европе растёт ещё и из-за угрожающей риторики и действий властей России».Генсек НАТО заявил, что в альянсе предостерегают Россию от «агрессивных намерений в отношении Украины». Столтенберг утверждает, что в случае начала военного конфликта «последствия для Москвы будут самые серьёзные».Столтенберг:Мы продолжим поддерживать Украину. Это поддержка разного формата, в том числе политико-дипломатическая.При этом генсек НАТО в очередной раз отметил, что «в случае нападения России на Украину» военнослужащие альянса вступать в боевые действия не будут, «но будет нарастать поддержка Украины». Удобная позиция военного блока, в котором первую скрипку играют Соединённые Штаты.Напомним, что встреча глав МИД стран НАТО прошла перед намеченными ранее переговорами между Москвой и США, также между Москвой и самим блоком НАТО. Переговоры состоятся уже на следующей неделе.источник