Что ждет страны Прибалтики после переговоров России и США

России и США придется решить, что делать со странами Прибалтики. Литвой, Латвией и Эстонией, которые привыкли зарабатывать на российско-американском конфликте и, по сути, не умеют жить в иных условиях.До начала предметных российско-американских и российско-натовских переговоров остается несколько дней, и эксперты продолжают обсуждать возможные последствия диалога. Причем иногда становится непонятно, какой итог они видят оптимальным – достижение модус вивенди или же срыв переговорного процесса с последующей эскалацией, в том числе военной.В частности, встает вопрос о том, что сделать с главным антироссийским активом Евросоюза и всего восточного блока НАТО – странами Прибалтики. Государствами, которые пытаются не только поддержать, но и возглавить любые антироссийские (а также антибелорусские) процессы на Западе. Страны, для которых участие в этих процессах является не только средством заработка (в частности, еще до минских протестов Литва была центром обучения и проживания для представителей белорусской оппозиции), но и целью существования элит.У Москвы, конечно, есть свое видение того, что делать с этим регионом. «Задача России на прибалтийском направлении — «финляндизация» этих трех стран, то есть их превращение в нейтральные по отношению к восточному (в случае Литвы — западному) соседу страны, которые будут проводить прагматичный и конструктивный курс по отношению к России, зарабатывая на экономическом сотрудничестве с ней, а не на продаже США антироссийской внешней политики», — поясняет главный редактор российского портала RuBaltic Александр Носович.И, казалось бы, этот проект крайне выгоден для стран Прибалтики. Во многом экономики той же Литвы и Латвии зависят от транзита товаров из России и Белоруссии в Северную Европу, а после окончания создания китайского «шелкового пути» через них пойдет еще и торговля с Поднебесной. Полученные средства помогут вывести национальные экономики из перманентного кризиса и, как минимум, остановить депопуляцию этих республик.Однако на сегодняшний день «финляндизация» этих стран невозможна. Как минимум потому, что для этого их нужно вывести из НАТО – а такого требования нет даже в максималистских российских проектах соглашений. Страны Прибалтики, панически боящиеся российского вторжения, будут держаться за Альянс всеми конечностями. В свою очередь, Соединенные Штаты не собираются их из НАТО исключать – для этого нет ни оснований, ни политической целесообразности. Подобный шаг будет рассматриваться третьими странами (причем как союзниками, так и противниками Америки) как доказательство слабости Вашингтона, его уязвимости перед прямыми военными угрозами. И тогда, например, Китай в ультимативном порядке потребует разрыва американо-тайваньских соглашений по безопасности.На фоне неспособности провести «финляндизацию» региона Россия пытается добиться иного сценария. «Задача-оптимум для Москвы состоит в том, чтобы добиться юридических гарантий неразмещения в прибалтийском регионе наступательных вооружений, ударных установок НАТО. То есть задача сводится к заключению нового Основополагающего Акта Россия-НАТО, воспроизводящего смысл документа 1997 года, который состоял в демилитаризации приграничной полосы между РФ и Североатлантическим альянсом», — продолжает Александр Носович. Именно поэтому, в частности, Российская Федерация предложила США и странам НАТО вывести свои вооруженные силы к западу от той границы Альянса, которая существовала на 1997 год. Кроме того, Москва требует от Вашингтона и Брюсселя отказаться от учений возле российских границ (то есть в Прибалтике).По всей видимости, однако, и этот план будет отвергнут. Так, США не выведут войска из прибалтийских государств. Штатам нужно НАТО как инструмент контроля за европейской внешней и оборонной политикой, а сама концепция НАТО держится на идее коллективной защиты стран-членов. Защита в нынешних условиях может быть только от России – альтернативных кандидатов на роль угрозы безопасности Европы нет (Китай слишком далеко, исламисты слишком мелки). Да, Соединенные Штаты могут сколько угодно говорить о том, что вывод войск не означает ликвидацию оборонного зонтика, что в случае агрессии РФ против стран Балтии Америка придет на помощь – однако не так давно в прессе курсировали оборонные документы НАТО, согласно которым в случае начала войны с РФ Альянс фактически позволял Москве полностью оккупировать Прибалтику на первом этапе войны. После этого Вашингтон, стремясь унять беспокойство тамошних государств и усилить веру в свой «зонтик», принял программу по усилению воинского контингента на восточном фланге НАТО.Таким образом, Россия может рассчитывать лишь на программу-минимум – отказ от военных учений на границе, а также постепенное изменение внешней политики и внутренней политики прибалтийских стран на фоне общего снижения конфронтации между РФ и США. Процесс изменения явно не будет быстрым – по словам Александра Носовича, «инерция антироссийского курса там сохранится, он слишком глубоко въелся в политическую элит и не навязан извне», однако в случае достижения договоренностей между РФ и США «Прибалтика перестанет влиять на эти отношения, перестанет быть деструктивным фактором».Большего от нее пока требовать, в общем-то, смысла нет. То, что для России является программой-минимум, для Литвы, Латвии и Эстонии является программой-максимум. Однако – опять же, на фоне достижения российско-американских договоренностей – прибалтийские страны окажутся на обочине как политических, так и экономических процессов. Потеряют шанс стать торговым мостом между Западом и Востоком, в результате чего снова окажутся на периферии глобальной политики.источник