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Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик «Урал». Четверо пострадавших. ФОТО

robot Сегодня, 14:4535Новости
Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик «Урал». Четверо пострадавших. ФОТО
В Перевальске в результате столкновения маршрутки с «Уралом» пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Как говорится в сообщении пресс-службы, 5 января в 20:30 на линию 101 г. Перевальска от диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на трассе М-04 г. Артемовска в районе остановки «Комсомольская» произошло ДТП.


«Водитель маршрутного такси «Перевальск-Зоринск» из-за сильного тумана вовремя не увидел разворачивающийся впереди грузовой автомобиль и совершил столкновение. В результате аварии пострадало 4 человека: 43-летний водитель маршрутного такси и три пассажирки 52-х, 39-и и 37-и лет. У всех зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. С места происшествия были доставлены в Перевальскую ЦРМБ. После осмотра и оказания необходимой помощи три человека отпущены домой на амбулаторное лечение. Только 39-летняя жительница Зоринска с закрытым перелом средней трети правой голени проходит лечение в травматологическом отделении», — рассказали в МЧС.

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