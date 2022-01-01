Модернизация КП «Вода Донбасса» будет стоить около 1 миллиарда долларов
В Донецкой области модернизируют мощности компании «Вода Донбасса». Это позволит жителям и предприятиям региона сделать поставку воды более надежной и качественной. На данном этапе готовится документация, а также ведутся подсчеты необходимых средств для модернизации.
Как сообщается на странице проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины», сейчас начата подготовка к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО), наличие которого позволит привлечь международные финансовые учреждения к проведению работ по модернизации водопроводов и других инфраструктурных объектов компании.
«В настоящее время согласуется техническая задача будущего ТЭО, в которой будет содержаться комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на энергоэффективность, уменьшение утечек и повышение надежности поставки воды для жителей и предприятий Донецкой области», — говорится в сообщении.
Известно, что ТЭО будет разрабатывать подрядчик Проекта USAID — инжиниринговая компания «CDM-инжиниринг». По предварительным подсчетам, на подготовку ТЭО потребуется минимум 8 месяцев.
По словам руководителя направления энергетики и инфраструктуры Проекта USAID Александра Стеценко, «Вода Донбасса» — крупнейшее коммунальное предприятие в Европе, которое обеспечивает людей водой. Сейчас его мощности разделены: часть находится на подконтрольной Украине территории, часть — в ОРДЛО.
«Это затрудняет обследование и приведет к распределению объектов предприятия, ведь банк готов финансировать те инфраструктурные объекты, которые расположены на территории Украины. Подрядчик должен описать необходимость замены различного оборудования — труб, насосов, влияние на экологию, экономический и социальный эффект, влияние на громады, где проходят коммуникации, просчитать предварительную стоимость», — отметил Александр Стеценко.
Также он рассказал, что сейчас речь идет, как минимум, о сорока инфраструктурных субпроектах, среди которых — строительство новых насосных станций, установка современных насосов, замена водопроводов. Однако количество таких проектов может вырасти после детального обследования подрядчиком.
В настоящее время компания «Вода Донбасса» обеспечивает питьевой водой 3,9 миллиона жителей Востока Украины по обе стороны от линии разграничения и нуждается в масштабной модернизации. По предварительным подсчетам это может стоить около 1 миллиарда долларов Новости Донецка - Сегодня, 14:00 71
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