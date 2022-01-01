Модернизация КП «Вода Донбасса» будет стоить около 1 миллиарда долларов



«В настоящее время согласуется техническая задача будущего ТЭО, в которой будет содержаться комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на энергоэффективность, уменьшение утечек и повышение надежности поставки воды для жителей и предприятий Донецкой области», — говорится в сообщении.





«Это затрудняет обследование и приведет к распределению объектов предприятия, ведь банк готов финансировать те инфраструктурные объекты, которые расположены на территории Украины. Подрядчик должен описать необходимость замены различного оборудования — труб, насосов, влияние на экологию, экономический и социальный эффект, влияние на громады, где проходят коммуникации, просчитать предварительную стоимость», — отметил Александр Стеценко.



В Донецкой области модернизируют мощности компании «Вода Донбасса». Это позволит жителям и предприятиям региона сделать поставку воды более надежной и качественной. На данном этапе готовится документация, а также ведутся подсчеты необходимых средств для модернизации.Как сообщается на странице проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины», сейчас начата подготовка к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО), наличие которого позволит привлечь международные финансовые учреждения к проведению работ по модернизации водопроводов и других инфраструктурных объектов компании.Известно, что ТЭО будет разрабатывать подрядчик Проекта USAID — инжиниринговая компания «CDM-инжиниринг». По предварительным подсчетам, на подготовку ТЭО потребуется минимум 8 месяцев.По словам руководителя направления энергетики и инфраструктуры Проекта USAID Александра Стеценко, «Вода Донбасса» — крупнейшее коммунальное предприятие в Европе, которое обеспечивает людей водой. Сейчас его мощности разделены: часть находится на подконтрольной Украине территории, часть — в ОРДЛО.Также он рассказал, что сейчас речь идет, как минимум, о сорока инфраструктурных субпроектах, среди которых — строительство новых насосных станций, установка современных насосов, замена водопроводов. Однако количество таких проектов может вырасти после детального обследования подрядчиком.В настоящее время компания «Вода Донбасса» обеспечивает питьевой водой 3,9 миллиона жителей Востока Украины по обе стороны от линии разграничения и нуждается в масштабной модернизации. По предварительным подсчетам это может стоить около 1 миллиарда долларов Новости Донецка - Сегодня, 14:00 71