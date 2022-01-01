В Китае загорелся российский самолёт

В аэропорту китайского города Ханчжоу произошел пожар на борту лайнера Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ».Как передаёт РБК со ссылкой на свои источники, самолёт прибыл в Поднебесную из Новосибирска 7 января. Согласно информации местных СМИ, возгорание произошло в салоне. В момент чрезвычайной ситуации на борту воздушного судна находилось около 20 тонн груза и 26 тонн топлива.Предварительно установлено, что пожар начался в кабине ВС в процессе буксировки лайнера для подготовки к вылету.Экипаж — три человека, два человека инженерно-технического состава и три сопровождающих эвакуировались, сам самолёт потушили службы аэропорта.Судя по опубликованному в Сети Интернет видео, Ту-204 получил сильные повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению.