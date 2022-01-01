Мнение: Не надо натягивать казахскую сову на карту России

С восхищением наблюдаю за тем, как претенденты на освободившуюся нишу навального начинают сейчас серьезно морщить лобик, пытаться делать умное лицо, натужно писать посты из серии «вот видите, к чему может привести нежелание слушать чаяния народа?» и многозначительно намекать на то, что они, в случае чего, тоже могут начать шатать ситуацию и выводить людей на улицу. В связи с чем хочется посоветовать диванным ораторам хорошо изучить матчасть.Формула «верхи не могут, низы не хотят» никуда не делась. И все революционные ситуации в своей основе почти всегда имеют желание одних получить условное кружевное белье производства Норвегии или Швеции и нежелание других платить за реализацию этих хотелок значительной частью суверенитета и переходом под внешнее управление.Да, власти Казахстана сами виноваты в том, что довели ситуацию до цугундера и так заигрались в «островок стабильности и спокойствия», что буквально проспали момент, когда мирный протест обернулся массовыми беспорядками и бойней.Но не надо натягивать казахскую сову на карту России. И пугать российскую власть тем, что если она не пойдёт у вас на поводу и продолжит вести свою политику не в соответствии с вашими хотелками, а с учетом интересов всей страны, вы попытаетесь подложить ей свинью.Некто навальный тоже считал, что их миллионы и они здесь власть. А в итоге оказалось, что их — «полтора землекопа», что большинство граждан страны Путин в качестве президента более чем устраивает и что россиянам нафиг не нужны никакие «великие потрясения», а нужна Великая Россия, для построения которой никакой навальный нам не нужен.Так что все ваши намеки и угрозы — не более, чем блеф. И ложное ощущение собственной значимости, которое основано исключительно на навыках собирать подписи на сомнительных платформах и организации набегов в коменты к представителям власти, однажды может сыграть с вами очень злую шутку. В результате которой вы можете потерять все, что нажили в процессе «тяжёлой» сетевой трудовой деятельности и что обеспечивает вам стабильный заработок и вполне себе безбедное существование.Поэтому советую не дразнить гусей и не пытаться прыгнуть выше головы. Ибо есть риск сломать себе шею. В фигуральном смысле, разумеется, но все же. Поэтому хорошенько подумайте, стОит ли оно того.Юлия Витязева