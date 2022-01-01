Захарова ответила на хамские слова Блинкена о русских

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности», – написала Захарова.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен высказался по поводу трагических событий в Казахстане в «типичной для себя хамской манере», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что ответ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на события в Казахстане абсолютно легитимен, о чем был уведомлен Совет Безопасности ООН.Официальный представитель МИД России также раскритиковала реплику Блинкена о ситуации в Казахстане и вводе в республику миротворческих сил ОДКБ, где он заявил, что, «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».«Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей», – отметила дипломат.Накануне госсекретарь США заявил, что власти Казахстана якобы способны справиться с «протестами» и без привлечения ОДКБ.«Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – заявил Блинкен.