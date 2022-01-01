Сколько будут платить студенты за проезд в маршрутках с 10 января
В Луганске установили стоимость проезда в транспорте для учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО) и студентов вузов.
«Установить, что для учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и студентов среднего профессионального и высшего образования очной формы обучения стоимость проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки на городских маршрутах, составляет 15 российских рублей, городском электрическом транспорте составляет 8 российских рублей в период с 10 января 2022 года по 30 июня 2022 года», — говорится в новом постановлении правительства.
Правительство также поручило «образовательным организациям организовать подготовку и выдачу учащимся и студентам, которые пользуются услугами общественного транспорта, проездных документов» по форме, указанной в приложении к постановлению.
Документ вступит в силу с 10 января 2022 года.
Как информировал журналисты ранее, стоимость проезда в общественном автомобильном транспорте в Луганске и регионах с 10 января составит 20 руб.
Ранее, в Луганске правительство установило льготный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов.
В соответствии с документом «учащимся 1-11 классов общеобразовательных организаций ЛНР, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, по дополнительным общеобразовательным программам, предоставляется льгота по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки на городских маршрутах, городском электрическом транспорте и маршрутах пригородного сообщения, в размере 50 процентов от стоимости проезда в период с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года».
Удобный город - Сегодня, 15:00 1
«Установить, что для учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и студентов среднего профессионального и высшего образования очной формы обучения стоимость проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки на городских маршрутах, составляет 15 российских рублей, городском электрическом транспорте составляет 8 российских рублей в период с 10 января 2022 года по 30 июня 2022 года», — говорится в новом постановлении правительства.
Правительство также поручило «образовательным организациям организовать подготовку и выдачу учащимся и студентам, которые пользуются услугами общественного транспорта, проездных документов» по форме, указанной в приложении к постановлению.
Документ вступит в силу с 10 января 2022 года.
Как информировал журналисты ранее, стоимость проезда в общественном автомобильном транспорте в Луганске и регионах с 10 января составит 20 руб.
Ранее, в Луганске правительство установило льготный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов.
В соответствии с документом «учащимся 1-11 классов общеобразовательных организаций ЛНР, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, по дополнительным общеобразовательным программам, предоставляется льгота по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки на городских маршрутах, городском электрическом транспорте и маршрутах пригородного сообщения, в размере 50 процентов от стоимости проезда в период с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года».
Удобный город - Сегодня, 15:00 1
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