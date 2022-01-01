Сколько будут платить студенты за проезд в маршрутках с 10 января

«Установить, что для учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и студентов среднего профессионального и высшего образования очной формы обучения стоимость проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки на городских маршрутах, составляет, городском электрическом транспорте составляетв период с 10 января 2022 года по 30 июня 2022 года», — говорится в новом постановлении правительства.